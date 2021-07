Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica seara, o noua atenționare Cod Galben de furtuna pentru județul Alba. Pana la ora 19.15, sunt vizate localitațile Cugir, Zlatna, Șibot, Saliștea, Almașu Mare, Blandiana, Ceru-Bacainți. Se vor semnala averse care vor depași 20-25 l/mp, descarcari electrice, intensificari…

- Premierul Florin Cițu merge, astazi, in zonele inundate din județul Alba, insoțit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca și de ministrul de Interne, Lucian Bode pentru analiza și evaluarea din teren a...

- Inundațiile produse joi dupa-masa în localitatea Ocolișel din comuna Iara au lasat aproximativ 50 de locuințe fara curent electric, iar în zona nu exista magazin alimentar. Voluntarii CERT au intervenit pentru a-i ajuta pe locuitori cu alimente, însa…

- Se va incalzi și mai mult vremea in aceasta saptamana, iar temperaturile vor ajunge la valori de canicula, in medie 38 de grade. Apoi se mai racorește. Vor mai fi și ploi și furtuni, aproape in fiecare zi. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat luni prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele…

- In zilele noastre, din ce in ce mai mulți oameni – femei și barbați, tineri și varstnici deopotriva – sunt preocupați sa slabeasca. Unii din motive estetice, alții din motive medicale. Iar pentru a reuși sa scape de kilograme ar face aproape orice. Insa lucrurile nu sunt atat de simple pentru toata…

- Recomandari ale jandarmilor din Alba, pentru persoanele care aleg sa iși petreaca weekendul in zonele montane: „Nu riscati sa plecati singuri la drum” Inspectoratul de Jandarmi Județean ‚‚Avram Iancu’’ Alba face urmatoarele recomandari pentru persoanele ce aleg sa iși petreaca weekendul in zonele montane.…

- Vremea se schimba din nou. ANM a transmis o informare meteo valabila pana maine, 14 mai, ora 21:00. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica in mai mulre regiuni din țara. ANM a emis o informare meteorologica privind manifestari de instabilitate atmosferica in intervalul 13 mai, ora 10:00 – 14…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca pana vineri seara vor fi condiții de instabilitate atmosferica accentuata, mai intai in vest și apoi și in restul țarii. De miercuri, 12 mai, ora 16.00 pana vineri, 14 mai, ora 21.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata,…