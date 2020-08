Ultimele posturi vacante și rezervate din învățământul nemțean Cadrele didactice din județul Neamț se pregatesc pentru ultima ședința de repartizare in posturi, din perioada 26-27 august. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a publicat posturile ramase vacante precum și cele rezervate. Cele mai multe norme intre sunt la nivelul invațamantului primar, pentru invațatori și educatori. Mai multe fracțiuni de norme sunt la fizica, la informatica și TIC, limbi moderne, muzica instrumentala, pentru instruire practica in diverse meserii, etc. Ordinea in care profesorii vor primi posturi incepe cu titularii care n-au norme complete, care sunt in restrangere de activitate,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

