ULTIMA ORĂ! VIDEO și FOTO! Accident la Bizighești cu cinci mașini implicate Un accident rutier a avut timp in urma cu puțin timp pe DN2 E85, in apropiere de Bizighești. Din datele primite de la martori, se pare ca au fost implicate cinci autoturisme in accident și sunt persoane ranite. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Accident la Bizighești cu cinci mașini implicate apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

