Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe DN 23 la kilometrul 2, intre Focsani si Braila judetul Vrancea din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit primelor date, trei persoane au suferit leziuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 157, in zona loc. Fetesti, jud. Ialomita, s a produs o coliziune fata spate intre 4 autovehicule, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Infotrafic, in urma…

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz de transport in care se aflau 11 persoane a avut loc joi seara, la intersectia DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, informeaza IPJ Mureș, citat de Agerpres. „Accident rutier produs in localitatea Balauseri, in care au fost implicate un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Braila Tulcea, la iesire din localitatea Smardan spre Macin, judetul Tulcea, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea usoara a doua persoane, ce sunt in evaluare medicala. Traficul rutier…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Budești, comuna Cotești. Din primele date, este vorba despre o coliziune produsa intre un autoturism și un excavator. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, doua persoane ranite au fost preluate de ambulanța. Vom reveni cu informații.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Lucianca, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier, in care conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 7 pasageri, a virat stanga pentru a evita o coliziune din spate cu un autoturism…

- Un tractor cu remorca incarcata cu cereale s-a rasturnat, in urma cu puțin timp, pe DN2 E 85, la Obrejița, in dreptul Popasului Tamboiești. Potrivit martorilor, remorca rasturnata pe partea carosabila a ocupat sensul de mers dinspre Focșani spre Buzau și nu ar exista persoane ranite in urma evenimentului…