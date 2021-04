Stiri pe aceeasi tema

- In februarie, forul continental a anulat in contextul pandemiei editia din acest an care era programata sa se desfasoare in Romania.Urmatoarele editii ale EURO U19 se vor disputa in Malta – 2023 si Irlanda de Nord – 2024.De asemenea, au mai fost stabilite gazdele pentru urmatoarele turnee finale:EURO…

- ​Comitetul Executiv UEFA a decis, luni, ca România sa gazduiasca în 2025 Campionatul European Under 19, informeaza FRF.În februarie, forul continental a anulat în contextul pandemiei ediția din acest an care era programata sa se desfașoare în România.Urmatoarele…

- UE avea aproximativ 159 milioane de hectare de paduri in 2020. Suprafața lor a crescut cu aproape 10% din 1990 (145 de milioane de hectare). In schimb, Romania, cu 29% din suprafața acoperita de paduri, a pierdut, potrivit estimarilor Eurostat 111 hectare de padure intre 2015 și 2020. De altfel, conform…

- Padurile reprezentau 38% din suprafata Uniunii Europene in 2020, iar in cinci state membre mai mult de jumatate din teritoriu era acoperit de paduri: Finlanda (66%), Suedia (63%), Slovenia (61%), Estonia (54%) si Letonia (53%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Padurile reprezentau 38% din suprafata Uniunii Europene in 2020, iar in cinci state membre mai mult de jumatate din teritoriu era acoperit de paduri: Finlanda (66%), Suedia (63%), Slovenia (61%), Estonia (54%) si Letonia (53%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Echipa naționala a Republicii Moldova va incepe la finalul lunii martie aventura in preliminariile pentru Cupa Mondiala 2022, competiție care va fi gazduita de Qatar. Republica Moldova a fost repartizata în Grupa F, alaturi de Austria, Danemarca, Insulele Feroe, Israel, Moldova și…

- Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), industria informației și comunicațiilor era, in 2018, cel mai bine platit sector din UE. Un nivel ridicat al salarizarii se inregistreaza in domeniul activitati financiare si de asigurari. Desi era in 2018 cel mai bine platit sector…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 1,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile date au raportat…