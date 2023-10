Toata familia Pascu a fost trimisa in judecata de DIICOT. Este vorba despre Vlad Pascu și parinții lui, Mihai și Miruna Pascu. Va reamintesc ca Vlad Pascu, cel care a produs tragedia de la 2 Mai in urma careia au murit doi tineri nevinovați, și mama sa se afla in arest preventiv, in timp ce tatal tanarului este cercetat sub control judiciar. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai arata ca Vlad Pascu rula cu o viteza de peste 102km/ora la momentul impactului cu victimele. „Se contureaza și mai mult ipoteza inițiala asupra faptului ca Pascu a plecat de la…