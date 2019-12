Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare…

- Oamenii de rand sunt primii care trebuie sa intervina in cazul unor dezastre, sa se ajute intre ei si sa colaboreze cu autoritatile, pentru ca niciodata o tara nu va fi perfect pregatita, a declarat, miercuri, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si seful Departamentului…

- Echipa de cautare-salvare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) trimisa in Albania in urma cutremurului care a zguduit aceasta tara a ajuns acolo si se va deplasa catre o localitate desemnata de autoritatile albaneze, care se afla la 40 de kilometri de Capitala, a anuntat seful…

- Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv, l-a acuzat de minciuna pe Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgența, și l-a acuzat ca a cerut documente din Ministerul Sanatații, dupa ce a aflat ca a fost citat la Parchetul General. Eugen Iancu este tatal uneia dintre cele…

- O aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, din dotarea Forțelor Aeriene Romane, a decolat astazi, 23 octombrie, pentru a interveni in sprijinul forțelor de intervenție ale ISU Alba, care acționeaza impotriva unui incendiu din zona Buceș, munții Vulcan, la limita dintre județele…

- Fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, nu s-a prezentat astazi la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in Dosarul Colectiv, acesta invocand motive personale. In acest context, avocatul victimelor cere ca fostul demnitar sa fie adus cu mandat, potrivit Mediafax. Doru Viorel…

- In ziua in care Raed Arafat (secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este audiat la Parchetul General in Dosarul Colectiv, Adriana Nedelea a vorbit cu Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv pe marginea acestui subiect,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Doru Claudian Frunzulica a participat, in zilele de 20 si 21 septembrie, la evenimentele prilejuite de sarbatorirea Zilelor NATO in Ostrava si a Zilei Fortelor Aeriene Cehe. Delegatia Ministerului Apararii Nationale…