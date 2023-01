Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta, vineri seara, ca, din cauza zapezii viscolite, a fost inchisa circulatia pe mai multe sectoare de drum din judetele Vrancea si Buzau. UPDATE: "Din cauza ninsorii abundente, a viscolului si a vizibilitatii reduse (10 – 15 m), CNAIR si Politia Rutiera au decis, incepand cu ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza fenomenelor meteorologice zapada vicolita , circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone a fost restrictionata in judetul Buzau, pe DN 22 Ramnicu Sarat ndash; Baile si DN 2C Costesti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia este blocata pe DN 1D Urziceni ndash; Cioranii de Jos, in zona Lacului Glodeanu, judetul Ialomita, din cauza unui autotren care a derapat. Traficul a fost deviat pe DJ 101. A fost reluata circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula ingreunat, in conditii de iarna pe DN 7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, unde la km 146, in zona localitatii Moraresti, judetul Arges, un autotren a derapat in aceasta dimineata si blocheaza deplasarea…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN2, la iesire din Slobozia Bradului catre Ramnicu Sarat. „)Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca traficul este oprit temporar pe DN 2 la ieșire din localitatea Slobozia Bradului, județul Vrancea catre Ramnicu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza ninsorii abundente, care s a depus pe suprafata carosabila, in prezent 2 drumuri nationale sunt blocate pe ambele sensuri de mers, in judetul Botosani, astfel: DN 28B, loc. Buda; DN 29, intre loc. Saveni si Mihai…

- Traficul este blocat marti dimineata pe DN2-E85, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident in lant. ”Pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti, judetul Buzau, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului si a lovit 3 autoturisme parcate, dintre care intr-unul se aflau…