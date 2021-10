Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va absenta motivat de la votul pentru Cabinetul Ciolos pentru ca s-a infectat cu noul coronavirus. Atat ea, cat si sotul ei sunt vaccinati cu cele trei doze.

- Gabriela Firea a anunțat, pe o rețea sociala, ca a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, in ciuda faptului ca a fost imunizata cu toate cele trei doze de vaccin. ”Toți din casa suntem vaccinați cu 3 doze : soțul, mama, apropiații dar acum suntem pozitiv

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea a fost infectata cu virusul nimicitor Covid-19. Ei bine, deși Tavi Clonda și fetițele au incercat sa stea departe și sa se fereasca pe cat posibil, inevitabilul s-a intamplat. Atat soțul prezentatoarei TV, cat și cele doua micuțe, au fost confirmați pozitiv.…

- Prezentatoarea TV s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși vedeta este vaccinata cu schema completa, mai exact cu vaccinul Pfizer.Gabriela Cristea are o forma ușoara de Covid19 și nu a necesitat internare in spital. Aceasta se trateaza la domiciliu.

- Gabriela Firea face apel la Primarul General Nicușor Dan sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost deschis anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost realizata ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București.„Spitalul modular…

- Senatorul PSD Gabriela Firea ii cere primarului general al Capitalei, Nicușo Dan, sa redeschida spitalul modular din Pipera: „Domnule Primar General, faceți ceva pentru oameni! Este atac la siguranța naționala sa inchizi spitale pe timp de pandemie!”.

- Cantareața Alina Eremia a fost diagnosticata cu SARS-CoV-2. Aceasta a declarat ca se simte bine și are o forma ușoara. „Nu am vrut sa fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum ma simt. Am fost confirmata pozitiv, in urma unui test de rutina pe care il fac saptamanal. Aveam o bronșita…

- In urma cu cateva zile, Adela Popescu anunța ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Din acest motiv, vedeta a fost nevoita sa anuleze botezul celui de-al treila copil și sa stea in carantina. Se pare ca primele zile nu au fost insa tocmai ușoare. Adela Popescu trebuie sa aiba grija de micuțul ei…