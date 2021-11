Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 13 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 738 persoane in carantina la domiciliu; 679 persoane in izolare la domiciliu; 205 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 26 persoane sunt internate la ATI,…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. Din primele date, coliziunea a avut loc intre 2 autoturisme, pe DN 2 E85 intersecție cu DJ 205 R -Cotești. Sursa text și foto: Biroul de presa al IPJ Vrancea UPDATE! Ora: 19:50 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit seara trecuta, in jurul orei 21:40, in satul Budești, comuna Cotești, dupa ce un apel la numarul unic 112, anunța ca o anexa gospodareasca este cuprinsa de flacari. Pompierii militari au intervenit cu 2 autospeciale de stingere…

- Dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in afara municipiului Adjud, in zona unei stații de carburanți, s-a produs un accident rutier in care sunt implicate 2 auto. Conform apelului, a rezultat ranirea unei persoane. Traficul este blocat pe sensul Adjud-Bacau,…

- In județul Vrancea, in data de 29 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 834 persoane in carantina la domiciliu; 933 persoane in izolare la domiciliu; 277 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Vineri seara, in jurul orei 19.00, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca, dintr-o fantana dezafectata aflata pe un teren din apropierea comunei Slobozia Bradului, se aude un mieunat. 2 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani s-au deplasat la fața locului, au evaluat situația,…