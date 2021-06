Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 15-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 15 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 23:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de ploi abundente, valabil pana miercuri, ora 10.00, in Dobrogea și in zona Carpaților Meridionali, dar și un cod galben de ploi insemnate cantitativ și vijelii, tot pana miercuri dimineața, in mare parte din țara, zona cuprinzand și județul Vrancea. Sursa…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, noi alerte de inundatii si depasiri ale Cotelor de aparare, ce vor afecta cursuri de apa de pe raza a 24 de judete, pana miercuri dupa-amiaza. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 31 mai, ora 14:00 – 1 iunie,…

- ALERTA hidrologica: COD PORTOCALIU de inundații in județul Alba, pana marți dupa-masa Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pentru județul Alba, pana marți, la ora 14:00. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti dimineata o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe râuri din judetele Bihor si Cluj, valabila pâna la ora 14:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare…

- ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana marți la ora 16.00. Zonele vizate ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana marți la ora 16.00. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare de cod galben de Scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna vineri la prânz în doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un Cod galben de fenomene hidrologice…

- ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana joi la ora 12.00. Zonele vizate ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana joi la ora 12.00. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marți o avertizare de cod galben de Scurgeri importante…