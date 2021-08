Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Teleorman, pe raza localitatii Putineiu. Potrivit IGSU in evenimentul rutier de pe DN 65A au fost implicate un autoturism si un atelej hipo.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns,…

- Din primele informații, autoturismul a lovit din spate o caruța.La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU Teleorman. Echipajele operative au intervenit cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport personal și victime multiple, 6 ambulanțe SMURD și…

- A fost activat planul roșu de intervenție in aceasta seara in Teleorman, dupa ce o mașina s-a izbit violent de doua caruțe. In urma impactului devastator doua persoane au murit, iar alte șase sunt ranite.

- La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU Teleorman. Echipajele operative intervin cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport personal și victime multiple, 6 ambulanțe SMURD și 8 ambulanțe SAJ.Din primele informații, opt persoane au fost ranite,…

- UPDATE Doua persoane au murit, iar alte șase, dintre care cinci copii, sunt ranite, in urma accidentului produs miercuri seara pe DN 65A, in județul Teleorman. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a...

- Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta seara in Teleorman, localitatea Putineiu. Au fost implicate un autoturism și un atelej hipo. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Rosu de Intervenție. Din informațiile…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un autoturism și un atelej hipo s-a petrecut miercuri seara in localitatea Putinelu din Teleorman. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Rosu de Interventie.…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.