Uimire în Germania! Doi romanit, prinși cu o tonă de cabluri din cupru furate într-un BMW Incident incredibil in Germania. Doi romani au fost orriți in trafic, din cauza ca mașina cu care circulau era foarte lasata, iar pe banchete se observa cabluri de cupru. Mașina a fost oprita de poliție pentru ca avea garda la sol mult prea mica. Polițiștii germani au refacut traseul mașinii folosind sistemul de navigație integrat, aceștia descoperind ca mașina a trecut prin zona unui port de unde a fost furat cuprul, potrivit Europa Press.ro. Cand au facut control, oamenilor legii pur și simplu nu le-a venit sa creada ca intr-un banal BMW E46 pot incapea 980 de kilograme de cablu de cupru.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

