Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters. "Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de convorbiri intre liderii celor 27 de state membre. "Am facut progrese in multe domenii dificile, dar cele principale raman in mare parte deschise", a spus presedinta CE, mentionand garantiile privind o concurenta corecta intre companii drept un punct cheie ramas in discutie. "Exista in continuare multe lucruri…