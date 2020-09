Iranul trebuie sa puna capat incalcarii obligatiilor cheie din acordul nuclear din 2015, in pofida presiunii din partea SUA, au afirmat luni statele UE intr-o declaratie comuna, relateaza dpa. UE este "grav preocupata de activitatile continue de imbogatire (a uraniului - n.r.) care nu sunt in conformitate cu JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)", a precizat blocul comunitar in declaratia comuna, referindu-se la titulatura oficiala a acordului nuclear. Un oficial de rang inalt din Ministerul german al Economiei, Andreas Feicht, a prezentat declaratia UE la reuniunea anuala a Agentiei Internationale…