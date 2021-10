Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a exportat, pana acum, peste 1 miliard de doze de vaccinuri contra Covid-19, conform șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „A fost atinsa o borna importanta in privința livrarii de vaccinuri contra Covid-19 in restul lumii. UE a exportat peste un miliard de doze in ultimele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni ca peste un miliard de vaccinuri impotriva Covid-19 produse in Uniunea Europeana au fost exportate in mai mult de 150 de tari incepand din decembrie 2020. „In mod foarte clar, Uniunea Europeana este cel mai mare exportator de vaccinuri…

- Talibanii afgani s-au întâlnit prima data cu o delegație comuna SUA-Uniunea Europeana (UE) la Doha marți, iar, în aceeași zi, liderii G20 s-au angajat sa colaboreze pentru a preveni o catastrofa umanitara în Afganistan, scrie AFP.UE a promis, la summitul virtual G20 organizat…

- Uniunea Europeana va oferi 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 tarilor sarace pana la jumatatea anului 2022, pe langa cele 250 de milioane de doze deja promise, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie agerpres.ro.

