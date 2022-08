Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene au impus, joi, sanctiuni impotriva fostului presedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici si a fiului sau Oleksandr pentru presupusul lor rol in amenintarea la adresa securitatii Ucrainei, transmite AFP.

- Tarile membre ale Uniunii Europene au impus, joi, sanctiuni impotriva fostului presedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici si a fiului sau Oleksandr pentru presupusul lor rol in amenintarea la adresa securitatii Ucrainei, transmite AFP.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in insula indoneziana Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian. Este pentru prima data cand ministrul rus se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea…

- Marea Britanie a devenit prima țara europeana care a impus sancțiuni impotriva patriarhului Kirill al Rusiei, un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin și susținator vocal al razboiului din Ucraina, anunța TASS.Guvernul de la Londra a facut anunțul joi dupa-masa.

- Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au participat, marți, la funeraliile primului presedinte al Ucrainei independente post-sovietice, Leonid Kravciuk. Este prima apariție publica a cuplului prezidențial de la inceputul razboiului, relateaza AFP.