Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca Nicolae Ciuca este un "militar exceptional" si, din acest punct de vedere, lucrurile sunt "simple si clare", insa exista o problema pe palier politic: "in ultima perioada, in tarile democratice, niciun militar, fost militar, in retragere, nu a condus Guvernul".…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca ințelege nominalizarea de catre PNL a lui Nicolae Ciuca pentru a forma un nou guvern, dar are o reținere fața de ocuparea funcției de prim-ministru de catre un fost militar. El a mai precizat ca UDMR va discuta inclusiv…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat joi ca uniunea este deschisa la dialog în ceea ce privește nominalizarea lui Nicolae Ciuca, dar a subliniat ca exista totuși o problema pe palierul politic în condțiile în care, în statele democrate, guvernele nu sunt conduse de militari,…

- „Avem respect pentru orice militar. Pe palierul politic e o problema. Nu e foarte uzual in ultima perioada in țarile democratice ca un militar, chiar și in rezerva, sa conduca guverne. De aceea avem din acest punct de vedere o oarecare reținere, dar ințelegem propunerea PNL și dorința de a cauta o…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu este de acord in totalitate cu propunerea PNL pentru funcția de premier in persoana lui Nicolae Ciuca. „Este un militar excepțional. A muncit in teatrele de razboi. Avem respect pentru orice militar. Pe palierul politic e o problema. Nu e foarte…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Dacian Ciolos a fost desemnat “in batjocura” candidat pentru functia de premier, iar despre președintel Iohannis a spus ca acesta este “rupt de realitate”. El a adaugat ca decizia corecta este un Guvern de “specialisti apolitici”, care sa gestioneze pandemia…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, participa la citirea moțiunii de cenzura inițiata de PSD . El susține ca nu știe de vreo decizie a liberalilor de a interzice prezența in plen la acest moment. „Nu am vazut o astfel de decizie. Am vazut doar decizia ca, daca USR PLUS participa sau voteaza moțiunea,…