- Odata cu retragerea trupelor rusești din jurul Kievului, ucrainenii iși recupereaza casele bombardate de acestea. Șuvoaie de fum inca se ridica din epavele care mocnesc ale tancurilor, in timp ce Leonid Vereșchagin, un director al unei companii, se indreapta pe langa cadavrele carbonizate ale trupelor…

- Pierderile in lupta ale inamicului din 24 februarie pana in 28 martie sunt de aproximativ 17.000.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook .„Pierderile totale in lupta ale inamicului din 24.02 pana la 28.03 au fost aproximativ: personal…

- Raidurile aeriene rusesti se succedau intr-un ritm rapid sambata la Nikolaiev, oras din sudul Ucrainei unde in ajun zeci de soldati au fost ucisi intr-o lovitura impotriva unei cazarme a armatei ucrainene, potrivit guvernatorului regiunii, Vitali Kim, transmit AFP și Agerpres. Fii la curent cu…

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca sapte civili au fost ucisi vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord vest de capitala Ucrainei, transmite DPA.In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.Partea…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Armata Federației Ruse continua atacurile asupra Ucrainei, in cea de-a 14-a zi de razboi. Rusia a anunțat, din nou, o incetare a focurilor, la ora 09:00 (ora Romaniei). Rușii au mai promis acest lucru și pentru dimineața zilei precedente, dar atacurile au continuat. In decursul nopții precedente, au…

- Trei persoane, dintre care doi copii, au fost ucise duminica de bombardamentele rusești in timp ce incercau sa fuga din orașul Irpin, situat in nord-vestul Kievului. Bombardamentele au inceput de dimineața, iar zgomotul exploziilor se auzea de la distanța, relateaza corespondenții CNN din capitala Ucrainei.

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.