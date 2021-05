Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei a trimis o telegrama veteranilor Marelui Razboi pentru Apararea Patriei și vizitatorilor portalului guvernului Moscovei, mos.ru. Textul a fost publicat pe site-ul Kremlinului, scrie Rossiiskaia gazeta. ”Vor trece ani, se vor scurge decenii, dar in țara noastra, 9 Mai va…

- Șefa diplomatiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, a solicitat Rusiei, in cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Sofia, sa colaboreze cu anchetatorii in cazul celor patru explozii si al tentativei de otravire a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev pentru ca vinovații sa fie aduși in fața justiției.…

- Șefa diplomatiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, a solicitat Rusiei, in cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Sofia, sa colaboreze cu anchetatorii in cazul celor patru explozii si al tentativei de otravire a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev pentru ca vinovații sa fie aduși in fața justiției.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si al Statelor Unite, Joe Biden, s-ar putea intalni in luna iunie, a declarat duminica un consilier al Kremlinului, Iuri Usakov, precizand ca “datele concrete” sunt inca in studiu, relateaza AFP. Biden i-a propus lui Putin, intr-o discutie telefonica din aprilie,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a transmis miercuri Occidentului sa nu „treaca linia rosie” in relatiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Uniunea Europeana și SUA. „Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia rosie cu Rusia”, a spus presedintele rus, avertizandu-i pe cei care…

- Radu Tudor analizeaza pe site-ul sau posibilele explicatii pentru avansarea armatei ruse spre Ucraina. „Afluirea permanenta de trupe, tehnica militara si armament greu din Estul Rusiei catre Vest, in jurul granitei cu Ucraina, avertizeaza de ceva timp lumea occidentala in legatura cu intentiile…

- Peste 8.000 de cetateni ruși, carora li s-au alaturat diplomați occidentali, au venit sambata in centrul Moscovei pentru a aduce din nou un omagiu lui Boris Nemtov, unul dintre principalii detractori ai lui Vladimir Puțin, pana la asasinarea sa in urma cu șase ani. Flori și candele au fost depuse la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres. "Oponentii nostri sau adversarii nostri…