- Intr-o postare neobisnuita, postata tarziu in noapte pe canalul sau Telegram, Ministerul rus al Apararii a respins afirmatiile potrivit carora fortele ucrainene au strapuns parti din linia frontului din jurul orasului Bahmut din estul tarii, relateaza CNN, citat de news.ro."Afirmatiile raspandite…

- Seful armatei private Wagner din Rusia a declarat joi ca unitatile ucrainene au inceput deja contraatacul si se apropie de Bahmut de pe flancuri, in timp ce Ministerul rus al Apararii sustine ca parasutistii sai sprijina un avans in vestul orasului, relateaza Reuters. Reuters precizeaza ca nu a putut…

- Fortele ruse si-au intensificat utilizarea artileriei grele si a raidurilor aeriene asupra orasului ucrainean devastat Bahmut, a declarat marti comandantul fortelor terestre ucrainene. Luptele din Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, relateaza Reuters,…

- „Rusia a obtinut noi castiguri si a avansat, foarte probabil, spre centrul orasului…Ruta-cheie de aprovizionare 0506 a Ucrainei la vest de oras este probabil grav amenintata”, a precizat ministerul pe Twitter , intr-un buletin informativ pe care il difuzeaza zilnic cu situatia actualizata de pe frontul…

- In timp ce Finlanda este programata sa devina marți membru NATO, luptele continua in Ucraina. Mai multe drone rusești au lovit portul strategic ucrainean Odesa, au anunțat autoritațile locale la primele ore ale dimineții zilei de marți, adaugand ca au fost inregistrate “pagube”, potrivit The Guardian.…

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…

- Mercenarii Wagner conduși de Evgheni Prigojin aplica o tactica deja cunoscuta de la inceputul razboiului din Ucraina. Forțele conduse de Prigojin inainteaza pe linia frontului și ii „prind” pe soldații ucraineni in „clește”. Ultimul sat revendicat de liderul Wagner este Dubovo-Vasilevka, sat de la nord-vest…

- Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni, 27 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar rușii incearca sa inchida inelul in jurul orașului…