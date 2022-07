Stiri pe aceeasi tema

- “Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul nostru ferm fata de poporul Ucrainei in timp ce se apara impotriva agresiunii lui Putin si lucreaza pentru a-si sustine economia”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, intr-un comunicat. Aceste 1,3 miliarde sunt transferate guvernului…

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Liderii finanțelor din grupul celor mai mari șapte economii (G7) din lume au cazut de acord sa ajute Ucraina cu 18,4 miliarde de dolari și au spus ca sunt pregatiți sa sprijine Kievul și „sa faca mai mult daca este nevoie”, potrivit unui proiect de comunicat de presa consultat de Reuters.

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

- Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea de 33 de miliarde de dolari.„Presedintele Biden a spus pe buna dreptate astazi ca acest pas nu este ieftin", a declarat Volodimir Zelenski…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…