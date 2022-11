Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru savarsirea de crime de razboi pe teritoriul Ucrainei, a declarat primul adjunct al sefului Departamentului de investigatie a Politiei Nationale din Ucraina, Serhii Panteleev, pentru AGERPRES.

- Baschetbalista Brittney Griner a fost transferata la 4 noiembrie in afara regiunii Moscova, unde fusese retinuta de cateva luni, fara a fi precizata noua ei locatie. Joi, o sursa apropiata dosarului a anuntat, pentru Reuters, ca ea se afla acum intr-o colonie penitenciara din Mordovia. Autoritatile…

- Peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a estimat miercuri seful de stat major al SUA, generalul Mark Milley, adaugand ca pierderile sunt probabil similare de partea ucraineana, relateaza France Presse. „Sunt peste 100.000 de soldati rusi ucisi si raniti”,…

- Un copil in varsta de 13 ani și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, in acest an, in timp ce alți 22 de copii au fost raniți. Patru dintre ei, cel mai mic avand varsta de 2 luni, iar cel mai mare 13 ani, au fost grav raniți.

- In contextul razboiului dintre Ucraina și Federația Rusa, incepand cu februarie 2022, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a identificat și documentat o serie de atacuri cibernetice executate de actori ostili impotriva infrastructurilor din Romania precum și a aliaților din state membre…

- Noul an scolar a inceput in Rusia sub semnul literei Z, simbolul invaziei Ucrainei. Copiii au adus la scoala buchete cu flori, pe care era imprimata litera Z, in unele scoli s-au organizat spectacole cu elevi imbracati in haine ce imita uniformele armatei Rusiei. De asemena, toti elevii vor trebui sa…