„U“ Craiova – Mediaș 2-1 / Ionuț Stelescu acuză: „Viciere de rezultat!“ Antrenorul secund al formației Gaz Metan Mediaș, Ionuț Stelescu, s-a aratat revoltat de arbitraj la conferința de presa de la sfarșitul meciului din Banie, pierdut cu 2-1 in fața Universitații Craiova . Reprezentantul gruparii ardelene a subliniat ca Horațiu Fesnic a viciat rezultatul. El a invocat un fault al lui Vladoiu asupra lui Buș in faza premergatoare penaltiului obținut de Ivan, din care a inscris Cicaldau. O a doua faza reclamata de ajutorul lui Edi Iordanescu (suspendat) s-a consumat spre final, cand Dielna l-ar fi impins pe Velisar in careu. Ionuț Stelescu nu a ezitat sa-l atace și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

