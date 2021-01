Twitter cumpără aplicaţia de podcast-uri Breaker Breaker, o aplicatie de podcast-uri lansata in 2016, a fost achizitionata de Twitter pentru o suma necunoscuta. Echipa din spatele aplicatiei va lucra pe viitor in cadrul Twitter pentru dezvoltarea abilitatilor audio ale retelei sociale. Izolarea sociala a crescut masiv utilizarea solutiilor digitale de comunicare audio si video, iar marile companii de tehnologie au lansat ori si-au imbunatatit anul trecut produsele din aceasta zona. Cu o oarecare intarziere, Twitter a aratat si el ca a sesizat aceasta oportunitate. Reteaua sociala a inceput sa testeze de luna trecuta o functie de comunicare audio,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

