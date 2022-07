TVR va transmite Campionatul European de Fotbal Feminin UEFA 2022 TVR 2 va transmite din 20 iulie Campionatul European de Fotbal Feminin UEFA 2022 (UEFA Women's EURO England 2022), care anul acesta va avea loc in Marea Britanie. „Este incredibil ce amploare a luat fotbalul feminin in ultimii ani devenind un adevarat fenomen in Europa. Pe langa faptul ca din punct de vedere tehnic fetele si-au imbunatatit permanent nivelul, ajungand ca spectacolul oferit de un meci de fotbal feminin sa fie la fel de intens ca cel al unuia de la fotbal masculin. Marketingul a contribuit si el foarte mult la dezvoltarea acestui sport. In ultimele decenii, popularitatea fotbaluli… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

