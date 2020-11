Mii de moldoveni așteapta la cozi pentru a vota in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. In mai multe orașe din Europa, moldovenii stau la cozi kilometrice inca de la deschiderea secțiilor de vot. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mii de cetațeni moldoveni care stau la cozi pentru a-și exprima votul in orașe precum Frankfurt, Paris sau Londra. Autoritațile din mai multe țari care sunt in lockdown din cauza pandemiei de Covid, le-au permis moldovenilor sa iasa din casa pentru a vota. Și in Romania, unde sunt deschise 13 secții de votare, cetațenii moldoveni…