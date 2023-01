Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bazei sportive a intrat in linie dreapta catre proiectare și execuție – ieri, 16.01.2023, in prezența primarului Valentin Vieru, a avut loc predarea amplasamentului viitoarei baze sportive a municipiului Moinești. In urmatoarele doua luni se va intocmi proiectarea lucrarii, iar pana la sfarșitul…

- Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos a insemnat un nou prilej de bucurie și jertfa pentru Asociația Ovidenia care de fiecare data nu ezita in a fi alaturi de aproapele aflat in nevoie. Anul acesta, prin implicarea voluntarilor din cadrul asociației, cei 70 de copii ai Școlii din comunitatea Parohiei „Sfinții…

- Asociația THOLUS, in colaborare cu Centrul Educațional PHRONESIS, a reluat FOTOTHOL PLUS, proiect finanțat prin intermediul programului Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Prin acesta iși propune sa ofere copiilor și tinerilor din orașul Comanești o serie…

- 5 decembrie a fost prilej de sarbatoare și recunoștința fața de voluntarii implicați și devotați ai Fundației de Sprijin Comunitar ți nu numai, fiind celebrata Ziua Internaționala a Voluntariatului. In acest sens, Fundația de Sprijin Comunitar a organizat „Conferința Voluntarilor”, incepand cu ora 11,…

- Proiectul de mobilitate urbana de circa 50 de milioane de euro, bani obținuți de la Uniunea Europeana in vremea mandatului de primar al lui Cosmin Necula, a inceput sa fie pus in practica. Deocamdata au inceput lucrarile la Coridorul nemotorizat sud (Centru-Aeroport), prima pista pentru biciclete care…

- Cele trei totemuri prinse in proiectul de refacere arhitecturala, au capatat un nou aspect. Lasate in paragina de ani buni, reperele de semnalizare ale hotarelor de municipiu au fost finalizate. Deși, s-a furat schela de doua ori la reparația ultimului totem, proiectul reabilitarii s-a incheiat cu bine.…

- Primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a semnat ordinele de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea și modernizarea celor doua spații de joaca pentru copii și termenul de finalizare este de 31 decembrie 2022. Investițiile, in valoare de aproximativ 300.000 de lei pentru parcul Vasile Alecsandri…

- Dupa ce miercuri, voleibalistele de la FC Argeș s-au retras de pe teren la meciul de Cupa cu CSM-Știința, invocand riscul unor accidentari din cauza faptului ca suprafața de joc a Salii Sporturilor „Narcisa Lecușanu” era foarte alunecoasa, DSJ Bacau a promis ca va remedia situația, astfel incat arena…