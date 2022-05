Turneu în trei oraşe din ţară al trupei de la Teatrul „Luceafărul’ Artistii Teatrului „Luceafarul" din Iasi sunt invitati in aceasta luna la trei festivaluri din tara incepand cu cea de-a doua jumatate a lunii mai. Astfel, potrivit reprezentantilor institutiei de cultura din capitala Moldovei, perioada este una foarte intensa pentru artisti, care au pregatite noi productii si pentru scena ieseana. „Pe langa pregatirea unei noi productii si jucarea spectacolelor din repertoriu de marti pana vineri si duminica pe cele doua scene, trupa a fost selectata sa participe la trei festivaluri de gen. Optiunea selectionerilor a vizat una dintre cele mai recente creatii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

