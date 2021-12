Turismul din România a pierdut peste 30% din angajați în ultimul an și jumătate Turismul intern a pierdut, in ultimele 18 luni, peste 30% din angajați ca urmare a reducerilor de personal pe care au fost nevoiți reprezentanții din HoReCa sa le faca din cauza pandemiei. Cel mai mare prejudiciu inregistrat in industria turismului din Romania este ca aceasta a pierdut peste 30% din forta de munca in 18 luni, a declarat, miercuri, intr-o dezbatere de specialitate, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile. “In 2020, am inregistrat 14,4 milioane de innoptari, fata de aproximativ 30 de milioane de innoptari in 2019, deci o scadere de peste 50%. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

