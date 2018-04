Turcia: Un pastor american, arestat de un an şi jumătate, respinge toate acuzaţiile, la primul termen al procesului Un pastor american, detinut in Turcia de un an si jumatate pentru presupuse activitati "teroriste", a respins luni toate acuzatiile formulate la adresa sa, in deschiderea unui proces urmarit indeaproape de Washington, relateaza AFP.



La finalul acestei prime zile de judecata intr-o sala din complexul penitenciar Aliaga, in provincia Izmir, tribunalul a decis mentinerea in detentie a acuzatului invocand riscul de fuga.



In timpul audierii, Brunson a izbucnit in lacrimi, plangandu-se in special de transferurile intre diferite penitenciare pe care a fost nevoit sa le suporte.

Sursa articol: agerpres.ro

