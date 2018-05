Stiri pe aceeasi tema

- Procesul a 18 actuali si fosti jurnalisti, precum si responsabili ai cotidianului turc de opozitie Cumhuriyet, acuzati de terorism, a fost reluat marti, el reprezentand un caz, urmarit indeaproape, privind libertatea presei, relateaza agentia dpa. Procesul are drept scop ''reducerea la tacere a jurnalistilor'',…

- Procesul a 18 actuali si fosti jurnalisti, precum si responsabili ai cotidianului turc de opozitie Cumhuriyet, acuzati de terorism, a fost reluat marti, el reprezentand un caz, urmarit indeaproape, privind libertatea presei, relateaza agentia dpa. Procesul are drept scop ''reducerea…

- Un procuror turc a cerut vineri, in cadrul unui proces judiciar desfasurat la Istanbul, pedepse de 15 ani de inchisoare contra unor jurnalisti ai ziarului de opozitie turc Cumhuriyet, relateaza DPA. Pedepsele au fost cerute pentru 13 jurnalisti si membri ai conducerii publicatiei. Totusi,…

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016. Dupa o sedinta de judecata desfasurata in incinta…

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016. Dupa o sedinta de judecata desfasurata…

- Un italian a fost arestat in Turcia in timp ce incerca sa scoata ilegal din tara mai multe kilograme de trufe albe si condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de euro, a anuntat luni directia padurilor din Istanbul citata de AFP. Barbatul a fost arestat la frontiera dintre Turcia si Bulgaria detinand…

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP. In varsta de 67 de ani, Altan…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru "terorism" in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind