Autoritatea turca pentru tehnologiile informatiei si comunicatiilor a impus interdictii de publicitate platformelor Twitter, Periscope si Pinterest, in baza noii legi privind social media, despre care criticii sustin ca vizeaza sa reduca la tacere opiniile divergente, relateaza marti agentia Reuters.



In baza noii legi, companiile de social media au obligatia de a numi un reprezentant local in Turcia, prevedere careia Facebook a anuntat luni ca ii va da curs si va numi un astfel de reprezentant.



Foto: (c) SEDAT SUNA / EPA

Legea, intrata in vigoare in octombrie,…