Stiri pe aceeasi tema

- Un asociat al fostului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat în Istanbul, în Turcia, au relatat duminica doua portaluri de stiri locale, potrivit dpa și Agerpres.Barbatul a fost retinut vineri în cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat…

- Procurorii turci au ordonat arestarea a 532 de suspecti, printre care 459 de militari activi, in cadrul unei operatiuni care ii vizeaza pe sustinatori ai miscarii predicatorului Fethullah Gulen. Gulen este acuzat de orchestrarea puciului esuat din vara lui 2016, potrivit agentiei Anadolu. Ancheta, in…

- Parchetele din Istanbul si Izmir au ordonat arestarea a 532 de persoane, printre care 459 de militari, sub acuzatia ca au legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, aflat in exil in Statele Unite, informeaza agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters.

- Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean , devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, provocand furia Turciei, comenteaza AFP. Omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat imediat denuntand…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pentru 78 de persoane din cauza presupuselor legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari din activele investitorilor, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a reafirmat miercuri decizia de a construi „Canalul Istanbul”, ca alternativa navigabila pentru Strâmtoarea Bosfor, în pofida criticilor din partea opozitiei si ecologistilor, relateaza Reuters și Bloomberg, potrivit Agerpres.„Indiferent…

- Un proces de proportii, unul dintre multele avand legatura cu puciul esuat din 2016 in Turcia, se apropie de final miercuri, cand se asteapta ca un tribunal din Ankara sa pronunte verdictele pentru 497 de inculpati, relateaza agentia DPA. Procesul a inceput in octombrie 2017 si au avut loc 243 de audieri.…