Turcia. O centrală termică amenințată de flăcări a fost evacuată Salvatorii turci au inceput joi, 5 august, sa evacueze pe mare sute de sateni, in timp ce un incendiu violent se apropia periculos de aproape de o centrala termica unde sunt stocate mii de tone de carbune. In sunetul alarmelor de evacuare, locuitorii și-au ingramadit in barcile garzilor de coasta lucruri de stricta necessitate și […] The post Turcia. O centrala termica amenințata de flacari a fost evacuata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O centrala termica din sudul Turciei, aflata pe coasta Marii Egee, a fost evacuata miercuri intrucat era amenintata de un incendiu declansat in urma cu o saptamana, relateaza AFP. Președintele Erdogan a spus presei de la Ankara ca incendii ca cele de anul acesta nu s-au intamplat niciodata in istoria…

- O centrala termica din sudul Turciei, aflata pe coasta Marii Egee, a fost evacuata miercuri intrucat era amenintata de un incendiu declansat in urma cu o saptamana, relateaza AFP. "Centrala este in curs de a fi complet evacuata", a scris pe Twitter primarul orasului Milas, Muhammet Tokat.…

- Feroce. Acesta este cuvantul potrivit pentru amploarea și intensitatea incendiilor de vegetație care fac prapad in sudul și estul Turciei. Imaginile urmatoare au fost inregistrate de o echipa a televiziunii britanice Sky News. Jurnaliștii au vazut cu ochii lor cum un intreg sat a fost mistuit de flacari,…

