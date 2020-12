Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc impotriva COVID-19, intrucat ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele media turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, informeaza Reuters, in contextul in care…

- Intre 3.000 si 5.000 de cetateni ai Ungariei urmeaza sa participe la studiile clinice ale vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V, dezvoltat de Institutul Gamaleia din Moscova, a anuntat ministrul ungar al Resurselor Umane, Miklos Kasler, potrivit Reuters.

- Moscova iși va deschide noile centre de vaccinare impotriva coronavirusului, de sambata. Primele categorii care urmeaza sa primeasca vaccinul vor fi profesorii, doctorii și asistenții sociali. Anunțul a fost facut astazi de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit Reuters . Președintele rus…

- Potrivit datelor Centrului Național de Operațiuni coronavirus, in ultimele 24 de ore au fost constatate in țara 467 de decese cauzate de boala și 24.822 de infecții noi. Numai în Moscova, în ultima zi, au fost înregistrate 7.168 de cazuri de Covid-19 și 74 de decese, conform…

- Turcia va semna un contract in zilele urmatoare pentru achizitia a circa 20 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 al companiei chineze Sinovac Biotech, a declarat ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, in parlament, precizand ca Ankara se mai afla in discutii pentru cumpararea de doze din vaccinul…

- Jurnaliștii ruși de la agenția de presa RIA și de la canalele de știri VGTRK sunt printre primii carora li se ofera voluntar noul vaccin impotriva COVID. Cațiva ziariști ale celor doua instituții de stat spun insa ca majoritatea colegilor lor au refuzat oferta de vaccinare, informeaza agenția de presa…

- Unu din șapte voluntari inscriși pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID-19 s-a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune și dureri musculare, a anunțat ministrul sanatații de la Moscova, relateaza The Moscow Times .

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin impotriva COVID dezvoltat de China, transmite Agerpres, care citeaza agenția EFE. La studiu participa circa 1.200 de persoane, dintre care, cei mai mulți vor fi, in prima faza, lucratori in domeniul sanatații. Intre 1.200 și 1.300 de lucratori sanitari…