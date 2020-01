Turcia mizeaza in 2020 pe 58 de milioane de turisti straini si venituri de 40 miliarde dolari din turism

Turcia mizeaza in 2020 pe 58 de milioane de turisti straini…

Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters.



Oficialul mentionat a precizat ca abia la finele acestei luni vor fi date publicitatii cifrele definitive cu privire la numarul turistilor care au vizitat Turcia in 2019, dar a adaugat ca anul trecut Turcia a fost vizitata, cel mai probabil, de 51 milioane turisti, iar veniturile din turism au fost de aproximativ 34 de miliarde de dolari.



…