Turcia acuză Grecia că aruncă migranți încătușați în mare / Grecia neagă categoric Turcia a acuzat vineri garzile de coasta grecești ca au ucis cel puțin trei migranți aruncându-i în mare cu mâinile legate, susținând ca i-au salvat pe alți trei, acuzații respinse &"categoric&" de agenții greci, potrivit AFP.



"Aseara, Garda de Coasta greaca a batut șapte migranți, apoi i-a dezbracat de bunurile lor înainte de a le pune prinde mâinile cu catușe de plastic și de a a-i arunca în mare, fara veste de salvare sau barci de salvare, abandonându-i la moarte", a declarat ministrul turc de interne Süleyman Soylu Stare.



Paza…

Sursa articol: hotnews.ro

