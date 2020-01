Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care procedura achizitiilor publice sa fie simplificata, astfel incat, pentru a contesta in instanta un proiect, sa se plateasca o taxa de timbru, "ca garantie" a existentei unor probleme.



"Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o Ordonanta de Urgenta…