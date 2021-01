Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a s pus, luni seara, la B1 TV, ca banii folosiți pentru unele cursuri de reconversie profesionala au intrat in anumite buzunare și amenința ca va face dezvaluiri. "In Romania s-au cheltuit bani enormi pe reconversie profesionala, iar banii s-au dus in buzunarele…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va realiza in curand o evaluare a programelor sale de calificare si recalificare, pentru a vedea in ce masura acestea sunt in acord cu cerintele pietei, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, la…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de pregatire…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca nu a avut nicio retinere sa se imunizeze, adaugand ca in tara noastra campania se deruleaza "foarte bine". "Nu am avut nicio retinere sa ma vaccinez, mai ales dupa un an de zile in care am fost ingrijorata…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze 5.205 lei. Turcan spune…

- Ministrul Muncii anunța ca pensiile vor fi indexate cu rata inflației. Turcan: In Romania exista pensionari care castiga 78.634 de lei pe luna, dar contributivitatea ar acoperi o pensie de 5.205 lei Pensiile vor crește in acest an cu rata inflației, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in decursul lunii decembrie, un numar de 77 de programe de formare profesionala, la nivel national. Potrivit ANOFM, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari, precum: operator introducere validare si prelucrare…