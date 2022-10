Stiri pe aceeasi tema

Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitații de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Totuși, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023.

Premierele noilor sezoane de seriale populare, un nou plan de streaming cu reclame si o perioada a anului care incurajeaza petrecerea mai frecventa a unor seri din ce in ce mai lungi in fata ecranului ar putea favoriza nu numai fanii acestor productii, dar si pe investitori, sunt de parere analistii

Reducerea producției anunțata de OPEC, incetarea excesului de aprovizionare din SUA, reducerea producției și in Rusia pot alimenta creșterea prețurilor pe piața petrolului. Acești trei factori majori au fost identificați și analizați de Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania.

Din punct de vedere macroeconomic, 2022 a fost jucat in linii mari inca de cand Institutul National de Statistica (INS) a publicat datele despre cresterea economica surpriza din T1/2022.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat lansarea in dezbatere publica a mai multor scheme de ajutor pentru un proiect de infrastructura energetica si reabilitarea retelelor de termoficare, finantate prin Fondul de Modernizare, informeaza News.ro.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania nu are capacitatea administrativa de a atrage toate fondurile din PNRR și Fondul de Coeziune, asta pentru ca ar trebui sa atragem un miliard de euro in fiecare luna, ceea ce nu este posibil. De aceea, Ciolacu propune ca sistemul privat sa se

Cererea de proiecte noi pe piata IT din Romania va scadea cu pana la 20%, in ultima parte a acestui an, in perspectiva declansarii, in viitorul apropiat, a unei noi crize economice globale, reiese dintr-o analiza realizata de catre un dezvoltator roman de software, potrivit Agerpres.

Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.