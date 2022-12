Stiri pe aceeasi tema

In orasul Herson, eliberat recent de sub ocupatia trupelor ruse, a avut loc, luni, o ceremonie officiala de ridicare a drapelului Ucrainei, cu participarea președintelui Volodimir Zelenski, transmite RBC, citand o declaratie a șefului adjunct al cancelariei prezidentiale ucrainene, Kirilo Timoșenko,…

Mii de brutari din Tunisia au declansat o greva generala, cerand taxe pentru a produce paine subventionata. Brutarii sustin ca datoreaza in total 78 de milioane de dolari in plati intarziate, potrivit Rador.

Social-democrații (SPD) ai cancelarului german, Olaf Scholz, par aproape de o victorie in urma alegerilor regionale de duminica in landul Saxonia Inferioara, ceea ce reprezinta un impuls pentru cancelar, in contextul crizelor cu care se confrunta țara, relateaza Reuters preluat de Rador.

Alegatorii din Bosnia-Hertegovina au votat duminica fara multe iluzii, intr-un climat de criza marcat de amenintari secesioniste, divizari etnice in crestere si temeri privind noi turbulente, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Prezența la referendumul desfasurat in regiunea Zaporojie, pentru alipirea la Federația Rusa, a fost de 66,43% in urma celor patru zile de vot - a anuntat președintele Comitetului electoral, scrie TASS, citata de Rador.

Fostul deputat ucrainean Oleksi Juravko, fost membru al formatiunii pro-ruse Partidul Regiunilor, a murit intr-un atac cu racheta lansat, duminica, asupra orasului Herson, aflat sub ocupatia trupelor ruse, scrie Rador.

In prima zi a referendumului, 93% dintre cei care au votat s-au pronuntat in favoarea aderarii regiunii Zaporijjia la Federația Rusa, relateaza Agentia de presa TASS, cu referire la rezultatele unui studiu al Institutului republican de studii politice și sociologice din Crimeea, scrie Rador.

Comisia electorala a regiunii Herson a inregistrat in prima zi a referendumului privind intrarea regiunii in Rusia o prezența la vot de 15,31%, a anuntat vineri jurnalistilor președintele comisiei, Marina Zaharova, scrie TASS, potrivit Rador.