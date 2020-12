Trupele azere au ocupat raionul Lacin din Nagorno Karabah

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus sambata omologului sau azer Ilham Aliev sa protejeze lacasurile de rugaciune crestine din zonele din Nagorno Karabah care vor intra sub controlul Azerbaidjanului in cadrul acordului de incetare a ostilitatilor convenit in aceasta saptamana, potrivit unui anunt…

- Presedintii Rusiei si Kazahstanului, Vladimir Putin si Kassym-Jomart Tokayev, au avut, miercuri, o convorbire telefonica in timpul careia a fost discutata solutionarea situatiei din Nagorno-Karabah. Discutia a avut loc la initiativa partii kazahe, a anuntat Serviciul de presa al Kremlinului dupa…

- Azerbaidjanul si Armenia au semnat sub egida Rusiei un acord pentru a pune capat ostilitatilor in conflictul din Nagorno-Karabah care marcheaza victoriile militare azere dupa sase saptamani de lupte, informeaza spotmedia . ”La 9 noiembrie, presedintele Azerbaidjanului (Ilham) Aliev, premierul Armeniei…

- Fortele armene din provincia azera cu majoritate armeana Nagorno-Karabah au recunoscut luni ca au pierdut orasul strategic Shusha (denumit Shushi de armeni) si trupele azere se apropie de capitala provinciei, Stepanakert, relateaza agentiile Reuters si EFE. Azerii au sarbatorit duminica…

- Trupele terestre azere au lansat un nou atac la scara larga asupra disputatei regiuni Nagorno-Karabah, potrivit Ministerului Apararii armean, care a vorbit despre „lupte grele”, informeaza Hotnews . Trupele azere au avansat asupra regiunii, detinuta de crestinii armeni separatisti, atat din nord, cat…

- Macron și Putin au analizat "parametrii concreți ai interacțiunii ulterioare", in primul rind in formatul grupului OSCE din Minsk. Președinții Rusiei și Franței, Vladimir Putin și Emmanuel Macron, au discutat despre situația din Nagorno-Karabh. Despre aceasta miercuri, 30 septembrie, a anunțat Serviciul…