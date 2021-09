Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, s-a adresat americanilor pe tema evacuarii din Afganistan, marți, justificandu-și din nou decizia de a retrage trupele americane dar și vorbind de vinovații – ale fostului guvern afgan, care s-a dezintegrat in fața avansului talibanilor și ale precedentei administrații,…

- Fostul președinte SUA, Donald Trump, l-a criticat aspru pe Biden dupa atacurile sinucigașe de langa aeroportul din Kabul, și a declarat ca ”atacurile nu ar fi avut loc daca eram eu președinte”.

- Fostul președinte american Donald Trump ironizeaza administrația Biden pentru gestionarea situației din Afganistan, rata crescuta a inflației și problema imigranților ilegali, intreband: „Va e dor de mine deja?” „Tragedie in Afganistan, granițe complet deschise și incalcate, violența la cote…

- Doi congresmeni americani, Seth Moulton și Peter Meijer au facut marți o calatorie neautorizata la Kabul, înfuriindu-i la culme pe oficialii Departamentul de Stat și pe cei de la Pentagon, au declarat pentru Washington Post doua persoane familiare cu aceasta chestiune, scrie The Week. Asta în…

- Fostul premier britanic, Tony Blair, a avertizat ca intoarcerea talibanilor inseamna ca „toate grupurile jihadiste din lume aplauda” si sustine ca tarile occidentale au acum obligatia de a-si mentine trupele in Afganistan pana cand sunt evacuati toate persoanele eligibile.

- Intr-un comunicat dat publicitații duminica, dupa ce s-au confirmat știrile privind intrarea talibanilor in Kabul și fuga președintelui afagan, Donald Trump a spus ca, in acest context, președintele Biden ar trebui sa demisioneze. «Este timpul», se spune in comunicatul lui Trump, «ca Joe Biden, discreditat,…

- Mereu revanșard dupa infrangerea sa la alegerile prezidențiale, Donald Trump nu a omis sa exploateze victoria talibanilor din Afganistan pentru a cere demisia succesorului sau la Casa Alba. Concomitent, judecat responsabil pentru cucerirea fulgeratoare a capitalei afgane Kabul de catre insurgenții talibani,…

- O companie din Olanda numita ASML a ajuns sa valoreze aproape 300 miliarde dolari fiindca produce printre cele mai complexe utilaje industriale create vreodata de om: mașinarii gigantice care fabrica cele mai noi microprocesoare. Cum criza semiconductorilor persista și a afectat mai multe industrii,…