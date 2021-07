El urmeaza sa anunte acest recurs colectiv intr-o conferinta de presa la clubul de golf de la Bedminster. Recursul este sustinut de Institutul nonprofit America First Policy, din care fac parte mai multi fosti oficiali de ang inalt din cadrul fostei administratii Trump. Trump urmeaza sa fie flancat la conferinta de Linda McMahon si Brooke Rollins, fostul director al Consiliului pentru Politica Interna la casa Alba. Membri ai anturajului lui Trump anuntau ca miliardarul urma sa anunte o noua plafroma de socializare in weekendul Zilei Independentei, insa nu a avut loc vreun anunt in acest sens.…