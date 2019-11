”Fara mine, Hong Kongul ar fi fost aneantizat in 14 minute. El (Xi Jinping) are un milion de militari in pozitie in afara Hong Kongului. Ei nu se duc acolo doar pentru ca i-am cerut-o eu”, a declarat presedintele american la postul Fox News.



Locatarul Casei Albe a dat asigurari ca a pus in balanta acordul intre Beijing si Washington, aflat in continuare in negociere in vederea punerii capat razboiului comercial declansat de catre miliardarul republican. ”Ati face o mare greseala. Asta ar avea un efect teribil de negativ asupra acordului comercial”, a continuat Trump, citand o conversatie…