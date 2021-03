Trump: „Mişcarea noastră de patrioţi americani mândri şi harnici abia începe” Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut loc duminica in Orlando, Florida, potrivit Reuters. Acest eveniment anual este organizat in mod obisnuit la Washington. Anul acesta conferinta s-a desfasurat la Orlando din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, care in statul Florida sunt mai relaxate. Liderul republican nu a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

