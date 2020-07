Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promis marti ca va adopta o pozitie ferma fata de cei care distrug sau vandalizeaza monumentele istorice din Statele Unite, el amenintand ca va folosi forta impotriva unora dintre protestatari, in timp ce activismul politic impotriva nedreptatilor rasiale s-a raspandit…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis ieri si preluat de Agerpres. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador au discutat despre necesitatea de a continua aplicarea restrictiilor de calatorie la granita comuna, a anuntat sambata Casa Alba, informeaza dpa. Intr-un apel telefonic care a avut loc vineri, liderii celor doua state…

- Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917 in Statele Unite, potrivit ziare.com. Acest bilant zilnic include decese "probabil legate" de COVID-19 si care nu au fost inregistrate initial ca atare. In aceste conditii, nu este de mirare ca 2 din 3 americani critica reactia presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Practica actuala…

- Donald Trump a confirmat vineri ca Statele Unite au acceptat sa ajute Mexicul ca sa-și reduca producția de petrol, pentru a se ajunge la un acord global pentru țarile producatoare și pentru a stopa scaderea prețurilor, anunța AFP. "Suntem de acord sa reducem producția. Și ei sunt de acord…