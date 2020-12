Discurs emoționant. Ultimul mesaj de Anul Nou transmis de Angela Merkel în calitate de cancelar

Calificat de presa europeană drept un discurs emoţionant, Angela Merkel a spus că 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat. „Ce an am avut! În 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fără să ne… [citeste mai departe]