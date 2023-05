Tricolorul Breaza a atins „borna 80“ Nu mai puțin de 115 goluri inscrise (cinci in ultima runda) și 80 de puncte a strans, in 29 de etape, liderul Tricolorul Breaza, care mai are inca cinci ”verificari” inainte de baraj! Așadar, sunt șanse mari ca prima clasata in Liga A Prahova sa treaca de 90 de puncte, și, clar, nimeni nu-i poate amenința poziția formației lui Marius Vișan. In rest, ”liniște și pace”, toata lumea așteapta vacanța, puține meciuri au ceva ”nerv”, semn ca o restructurare este tot mai evident de realizat. Urmeaza o ”intermediara” – etapa de Cupa, pentru unele echipe, apoi… nimic special! Rezultatele etapei a 29-a… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

